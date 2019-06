De Magistris: "Mi preparo a sconfiggere De Luca alle prossime regionali"

"Da sindaco della città di Napoli mi preparo - come movimento politico e probabilmente in prima persona - a sconfiggere De Luca alle prossime regionali". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante un evento al circolo Canottieri promosso da Ail. "Sono per la costruzione di una coalizione civica regionale, che sia un laboratorio alternativo a De Luca. Non potrei vincere le regionali se pensassi solo alla sinistra o ai militanti. Devo rendermi protagonista di un percorso che deve essere alternativo anche alla deriva di destra e salviniana in questo momento fortissima", ha concluso de Magistris.