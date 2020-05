Incontro De Luca-de Magistris: "In arrivo iniziative comuni per Napoli e per la Campania"

Si è svolto oggi a Palazzo Santa Lucia un incontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Vincenzo De Luca, dopo il grande gelo degli ultimi anni. Al centro dell'incontro uno scambio di opinioni sulla Fase 2 dell'emergenza Covid.

"Si è convenuto di mettere in campo insieme una serie di iniziative per uscire dall'epidemia in maniera molto forte e positiva. Si valuteranno nei prossimi giorni singole ipotesi di progetti culturali e promozionali. Presupposto di tutto è che la Campania rimanga assolutamente sicura, perchè senza questo, tutto sarebbe improponibile", è scritto nel comunicato congiunto a firma di De Luca e de Magistris.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Era stato il sindaco di Napoli negli scorsi giorni a chiedere un incontro al governatore della Campania, per preparare le nuove fasi del post emergenza Covid-19.