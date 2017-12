S. Paolo, de Magistris non risponde a De Laurentiis: "Niente polemiche, noi facciamo fatti"

Luigi de Magistris respinge al mittente le parole di Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio e getta acqua sul fuoco delle polemiche.

Rispondendo alle domande dei cronisti sulle dichiarazioni del Presidente del Napoli, il sindaco ha così liquidato la questione San Paolo: "Credo che in questo momento nè la città, nè la squadra ha bisogno di polemiche, che non condivido. La squadra va sostenuta da tutti. Noi sullo stadio facciamo fatti, tanto è vero che abbiamo ricevuto l'apprezzamento di tutti. Questo lavoro sarà portato a compimento nella sua interezza prima delle Universiadi. A Napoli ci sono cose che funzionano, oltre a quelle che non funzionano. Molto spesso i napoletani sono vittime, ma la città si sta riscattando. Napoli ha già vinto molte partite, ci auguriamo che anche il Napoli quest'anno possa vincere lo scudetto, così a vincere saranno sia la città che la squadra".