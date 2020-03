De Magistris: "Corsa al supermercato assurda, niente panico e più responsabilità"

"È assurda la corsa al supermercato ed è vietata e punita con la chiusura del supermercato così come è vietato ogni altro tipo di assembramento e di concentrazione di persone".

Duro il commento di Luigi de Magistris a quanto avvenuto nella serata di ieri, dopo che Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa l'estensione a tutto il Paese della Zona rossa Covid-19.

"Si devono rispettare le norme e così saremo tutti più sicuri e si abbasserà il rischio di contagio e potremo ritornare prima alla normalità", va avanti il sindaco.

De Magistris invita inoltre la cittadinanza a "non avere panico ma più responsabilità. Dobbiamo provare ad avere una vita ordinaria seppur in condizioni eccezionali per poi tornare alla vita entusiastica che noi napoletani e italiani sappiamo fare".