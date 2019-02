Polemica tra de Magistris e Saviano, si inserisce Antonio Bassolino

Va avanti da giorni la polemica tra Roberto Saviano e Luigi de Magistris, scoppiata alla vigilia della presentazione del film "La paranza dei bambini" con le dichiarazioni dello scrittore e proseguite con la risposta del sindaco di Napoli. Oggi nello scambio di battute è entrato anche l'ex sindaco di Napoli e governatore della Campania Antonio Bassolino.

La polemica

Saviano aveva aspramente criticato la città di Napoli e la sua borghesia, de Magistris accusato l'autore del libro da cui è tratto il film di essere troppo lontano dalla città per parlarne. oltre a non essere in prima linea per provare a riscattarla.

L'intervento di Bassolino

"Saviano è incapace di raccontare la vera Napoli, dice de Magistris. Ma qual è la vera Napoli?", si chiede Antonio Bassolino. "Non sono neppure due, come si è spesso sottolineato. La città è tante cose e quella che racconta Saviano è una di esse: è presente nella realtà, vive in mezzo a noi in quartieri del centro e delle periferie, e il premio a Berlino fa piacere".

"È al tempo stesso evidente – prosegue l'ex sindaco – che esistono altre Napoli del tutto diverse, raccontate in altri libri e film. Spetta alle istituzioni locali e nazionali tener conto del brutto e del bello, del mille colori cantati da Pino, e creare via via le condizioni per dare alle nuove generazioni un futuro migliore".