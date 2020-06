De Magistris attacca la Regione: “Noi usati come amministratori di condominio”

Nella fase 2 "ci troviamo esautorati dei nostri poteri, con i presidenti di regione addirittura a gestire le nostre attività. È in corso un disegno eversivo dell'ordine costituzionale: il sindaco, eletto direttamente dal popolo, trattato - con tutto il rispetto - come un amministratore di condominio o, nella migliore delle ipotesi, un vicesceriffo del governatore. Dai sindaci, fino a oggi, non c'è stata una sola polemica. Ora, però, è arrivato il momento di suonare l'allarme: se non si riparte nella giusta direzione il paese è destinato a sbriciolarsi".

Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervistato da MicroMega. Per ripartire, sottolinea l'ex pm, "serve restituire centralità ai sindaci: se i comuni cadranno come birilli non ci sarà nessuna ricostruzione". Per questo "da un lato stiamo chiedendo un piano di risorse straordinarie per iniettare liquidità nelle casse comunali, ma dall'altro che ci vengano riconsegnati i nostri poteri. Vorrei che il premier Conte si rendesse conto che se non abbiamo interrotto la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico o i servizi è un miracolo laico. O le cose cambieranno rapidamente, o proclameremo la 'Repubblica'. A questo punto la sfida dell'autonomia la lanciamo noi".