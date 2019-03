"Questa amministrazione ha triplicato il debito e chiede l'elemosina al Governo"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris avrebbe scritto una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere "un aiuto per scongiurare il crac finanziario". Lo afferma l'avvocato Simona Sapignoli, coordinatrice napoletana della Lega, che commenta in una nota: "Questa è un'amministrazione indecente che umilia Napoli, ricorrendo all'elemosina nei confronti del Governo".

"In otto anni", conclude Sapignoli, "l'amministrazione ha triplicato il debito, che ora si attesta a 1 miliardo e 700 milioni di euro".