De Magistris a Conte: "Napoli è già capitale del Mediterraneo"

"Stiamo creando un modello di sinergia corretta fra pubblico e privato, mettendo al centro la persona, senza scordare la cultura, per cui la città ha scelto di partire dai giovani come arma di riscatto". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel suo intervento al convegno sul tema 'Dal sud per l'Italia: cultura, economia, innovazione, quale futuro?', organizzato dalla fondazione Salvatore con la collaborazione dell'Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, a cui è presente anche il premier Giuseppe Conte. "Napoli", ha aggiunto il sindaco, "ha una naturale funzione geopolitica di capitale del Mediterraneo: possiamo essere certezza, non speranza. La cooperazione istituzionale è leale ed eccellente, ci sono autonomia e prospettive".