De Magistris: "Nuovo Governo non rallenti su Scampia e Bagnoli"

"Sono preoccupato che il nuovo Governo possa rallentare su provvedimenti molto importanti per Napoli, come Scampia e Bagnoli". Luigi de Magistri, sindaco di Napoli, commenta così il giuramento del Conte Bis. "Negli ultimi tempi ho avuto interlocuzioni molto positive con alcuni ministri come Barbara Lezzi, la quale ha messo risorse importanti per Scampia e Bagnoli, ma anche con Bonisoli. Spero che non ci sia una frenata, oppure che qualcuno non cancelli il lavoro svolto".

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente politico, il primo cittadino si dice spettatore interessato dell'esperimento giallo-verde: "Mi fa effetto pensare che schieramenti che fino a poco fa si offendevano reciprocamente ora siano insieme. Di certo, con questo Governo ci sarà più dialogo vista l'assenza di Salvini. Poi, valuteremo se questo aprirà a ragionamenti comuni su regionali e comunali. Credo che possano esserci margini, a patto che la volontà sia quella di creare alternative a Salvini e De Luca, altrimenti siamo pronti ad andare avanti da soli".