De Magistris: "Il Comune di Napoli non andrà mai in dissesto"

"Il Comune di Napoli non andrà mai in dissesto con le azioni che abbiamo messo in campo". A dirlo, nel corso di un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9-7 Gold, è stato il sindaco Luigi de Magistris.

"Siamo fiduciosi che il Parlamento approvi delle norme che vadano nella direzione giusta, ma se non dovesse accadere abbiamo comunque una serie di opzioni che impediranno il dissesto”, ha concluso il primo cittadino partenopeo.