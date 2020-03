Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha commentato il decreto annunciato dal premier Giuseppe Conte che ha bloccato tutte le attività produttive non necessarie. Il primo cittadino napoletano ha salutato con favore il blocco delle attività ritenuto anche tardivo rispetto all'emergenza che sta vivendo il Paese. Ne ha parlato con un lungo post su Facebook.

Il post di de Magistris

"Finalmente il Governo ha deciso di fermare tutto, ad eccezione di ciò che è essenziale per continuare a vivere. Rimangono operativi, quindi, servizi di pubblica necessità, alimentari, farmacie e pochissimo altro. Stiamo per combattere la fase decisiva della guerra, le prossime tre settimane.

PRIMO APPELLO Chi deve combattere fuori dalle mura di casa va difeso e sostenuto. Tutti gli altri combattano restando a casa. Uscite solo quando assolutamente necessario, altrimenti sarete gli alleati del nemico.

SECONDO APPELLO Ho chiesto al Prefetto, unica autorità competente, di potenziare al massimo, anche di più, i controlli da parte di tutte le forze di Polizia, esercito compreso. Punire i trasgressori ed impedire riunioni e assembramenti di persone. Laddove in prossimità di esercizi commerciali non si rispettassero le condizioni di sicurezza, i locali dovranno essere chiusi. Controlli rigorosissimi per evitare che altre persone, dopo la chiusura delle aziende e delle fabbriche al nord, ritornino nelle nostre terre. Se amate la vostra terra di origine e i vostri cari restate in casa.

TERZO APPELLO Si rischia di morire per assoluta carenza di personale e materiale sanitario e di posti letto. Molti medici e infermieri si sono ammalati per carenza dei dispositivi di sicurezza e sono divenuti veicoli di diffusione del virus.

In Cina si è fermata l'epidemia perchè ci sono stati controlli rigorosissimi, si sono costruiti ospedali in pochi giorni, si sono fatti tamponi e misurata la febbre ad un'intera provincia grande quanto il nostro Paese, sono stati poi isolati i malati anche dalle famiglie. FATE PRESTO! Anche se avete smantellato il sistema sanitario nazionale e regionale negli anni, ora provate ad usare tutte le armi che avete per rafforzare l'esercito sanitario, realizzare mascherine, dispositivi di sicurezza, ossigeno, letti di reparto e, soprattutto, di sub intensiva, terapia intensiva e rianimazione.

Altrimenti è probabile, forse certo, che si morirà perchè non ci sarà il posto per curare i malati. Si rischia una tragedia, nonostante il lavoro eccezionale che stanno facendo i nostri medici e i nostri infermieri. Per vincere la guerra contro il virus sono necessari i tre fronti: stare a casa, controlli rigorosissimi, posti letto. Se salta uno dei tre fronti, soprattutto l'ultimo, abbiamo perso ed il nemico lascerà a terra tanti, troppi morti. La guerra la vinceremo, ma dobbiamo evitare un numero impressionante di caduti. Sono certo che, INSIEME, possiamo vincere questa guerra, ma dobbiamo combattere tutte e tutti". Lo ha appena pubblicato su Facebook il Sindaco de Magistris

