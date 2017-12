Arrestato un presunto aggressore di Arturo, il commento di Luigi de Magistris

"Complimenti per l'ottimo lavoro investigativo della Squadra Mobile della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica per i Minorenni": così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, alla notizia dell'arresto del 15enne ritenuto uno dei presunti responsabili del ferimento di Arturo, il liceale di 17 anni accoltellato nel pomeriggio di lunedì scorso in Via Foria.

Le forze dell'ordine sono arrivate a lui grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona, registrazioni delle quali è stato anche diffuso un video.