Classifica qualità della vita a Napoli, il commento di de Magistris

“Sarei curioso un giorno di incontrare le persone che fanno queste statistiche. Non voglio fare polemiche, ma a Napoli si vive di gran lunga meglio rispetto alle statistiche che vengono fatte”. È la risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al 107mo posto assegnato a Napoli dal Sole 24 Ore in fatto di qualità della vita.

“I parametri – prosegue il primo cittadino – non mi convincono per nulla, e poi non si parla di Napoli ma della provincia e dell'area metropolitana”.

De Magistris ha commentato anche il gap che la classifica sottolinea tra Nord e Sud del Paese: “È una distanza enorme che va colmata, altrimenti non si parlerebbe ancora di questione meridionale e di Mezzogiorno, per cui c'è un Ministero. C'è uno squilibrio che continua a esserci nei provvedimenti, c'è una disparità di trattamento forte, ci sono discriminazioni, c'è un Mezzogiorno che deve recuperare”.