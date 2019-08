De Magistris-Cinque Stelle: "Il dialogo politico si fa molto fitto"

"Stiamo cercando di mobilitare la città, per ricevere nuovi 20 treni": lo ha ribadito a Radio Crc il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "De Luca ha avuto 600 milioni per l'Eav ma la Circumvesuviana versa ancora in situazione critica. Dodici di questi nuovi treni dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno, e poi gli altri. Ci sarà una metro ogni 4 o 5 minuti. Ma in tutto questo le aziende devono capire che la città non può fermarsi in estate. Ci deve essere senso di appartenenza".

POLITICA - De Magistris ha poi commentato un eventuale coalizione con il Movimento Cinque Stelle. "Ci sono stati tanti incontri e risultati concreti. In questa fase il dialogo politico è più fitto. A settembre farò una riflessione importante in vista delle prossime regionali".