De Magistris: "I Cinque Stelle sono in tracollo, si stanno dissolvendo"

“Il Movimento 5 Stelle sta tracollando e credo che sia irreversibile, non penso ci sarà una ripresa. Hanno toccato il picco positivo il 4 marzo e credo stiano andando verso il dissolvimento, come partito e come movimento”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un'intervista a Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9.

“Il voto in Sardegna ha segnato una vittoria netta del centrodestra e un rafforzamento di Matteo Salvini. Non credo che Zedda abbia vinto", ha concluso de Magistris. "Si tratta sicuramente di un bravo sindaco ma non è riuscito a competere e 15 punti di distanza di chi ha vinto sono una sconfitta netta, con la Lega che avanza su tutto il territorio nazionale”.