De Magistris: "Mi candido alla guida del Paese"

"Io sicuramente sarò uno di quelli che si candideranno a guidare il Paese". Sono parole di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, pronunciate a margine dell'incontro pubblico con il suo omologo milanese Giuseppe Sala a Palazzo Marino.

"Bisogna fare presto a costruire un'alternativa – ha detto il sindaco – sono impegnato a farlo anche fuori dai confini di Napoli. Mi metto a disposizione e, quando sarà il momento, ci faremo trovare pronti: che sia a scadenza naturale oppure o se dovesse cadere il governo in autunno, io sicuramente sarò uno di quelli che si candideranno a guidare il Paese".

Secondo de Magistris "non si riparte dal centrosinistra ma da qualcosa che l'Italia non ha mai avuto. Qualcosa che ci vorrà tempo a costruire. Ma ci faremo trovare pronti". L'ex magistrato punta ad una "rete di sindaci, amministratori, associazioni, che forse potrà portare anche ad una crisi del governo. Anche perché il M5S è in caduta libera e nel giro di un anno ha fatto diventare leader Salvini, lo si avverte tra gli elettori del Movimento 5 Stelle".