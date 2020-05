De Magistris: "Se mi sfiduciano mi candido alle Regionali e vinco"

Il sindaco di Napoli sembrava aver rinunciato nei mesi scorsi all'idea di candidarsi alle elezioni Regionali e il recente disgelo con De Luca (con l'incontro a Santa Lucia) sembrava avvalorare tale ipotesi, fino al colpo di scena di oggi.

"Se il consiglio comunale mi sfiducia mi candido alle regionali a settembre e vinco. Penso che i napoletani vogliano che il sindaco e i consiglieri invece di pensare alle poltroncine pensino ai problemi della città", sono state la parole di Luigi de Magistris a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Il rischio per il sindaco di essere sfiduciato in consiglio comunale, dopo il recente passaggio all'opposizione, tra le file di Italia Viva di Gabriele Mundo e Manuela Mirra, appare concreto e per tale ragione, de Magistris ha voluto mandare tale avviso ai naviganti.