Sentenza Bagnolifutura, de Magistris: "Ora parlano tutti, ma prima dov'erano?"

"La sentenza di Bagnoli è di primo grado e quindi vale la presunzione di innocenza. In questi giorni però ho ascoltato tanti commenti di politici che hanno pontificato sul tema, alcuni dei quali responsabili politicamente di quanto avvenuto Mi chiedo dov'erano queste persone in questi anni: a differenza delle amministrazioni precedenti noi ci siamo costituiti parte civile e abbiamo sostenuto che nel passato ci sia stato uno sperpero di denaro pubblico e un disastro naturale". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold.

"Abbiamo condotto una battaglia contro Renzi per il commissariamento, siamo riusciti a chiudere un accordo storico per Bagnoli sulla rigenerazione urbana, sulla spiaggia pubblica, sul recupero della balneazione e sul parco. Nel 2018 cominceranno le bonifiche nell'interesse della città", ha concluso il sindaco de Magistris.