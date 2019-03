De Magistris: "Capi dei Cinque Stelle arroganti, ormai fanno parte della casta"

"C'è molta arroganza e non c'è umiltà nei capi politici del Movimento Cinque Stelle": così Luigi de Magistris commenta l'arresto di Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma (M5S) arrestato perché avrebbe incassato tangenti per il nuovo stadio della Roma. "Il Movimento Cinque Stelle è infilabile come il burro", prosegue il sindaco di Napoli, "e oltretutto non mi sembrano paladini della moralità. Ormai sono entrati nella 'Casta' e saranno anche peggio di quelli che li hanno preceduti".