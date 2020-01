De Magistris: "Poche ambulanze in città. Napoli non è città in cui c'è guerra"

"De Luca dice che la sanità va benissimo, ma dovrebbe farsi un giro negli ospedali di Napoli e della Campania. Dopo 5 anni il bilancio è assolutamente fallimentare". A dirlo è il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Crc.

Sulle aggressioni a personale sanitario, il primo cittadino ha aggiunto: "Napoli non è una città in cui c'è una guerra. C'è un tema sicurezza da affrontare con serietà. Dobbiamo mettere in condizione medici e infermieri di lavorare in sicurezza e far sì che i pazienti già in pericolo di vita non debbano farsi il segno della croce sperando che arrivati al pronto soccorso non vengano messi a terra in attesa. Qualcuno un giro negli ospedali se lo dovrebbe fare".

Secondo de Magistris "la geolocalizzazione, la videosorveglianza, un controllo maggiore delle forze di polizia e vigilanze private armate nelle strutture ospedaliere sono tutte misure che, messe insieme, aiutano ad avere un servizio più sicuro, ma siamo anche molto insoddisfatti in città per come funzionano i servizi del 118, che sono carenti non per colpa di chi guida l'ambulanza, dei medici o degli infermieri che sono le principali vittime dopo i pazienti, ma perché ci sono poche ambulanze in città".