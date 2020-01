De Magistris: "2020 anno ricco di prospettive. Inizia stagione elettorale intensa"

"Il 2020 si mostra, da subito, come anno molto impegnativo ed anche ricco di prospettive, sia da un punto di vista amministrativo che politico. Per quanto riguarda la città dobbiamo consolidare i magnifici risultati raggiunti in taluni settori - cultura e turismo, in primis - e migliorare servizi strategici che sono oggettivamente in affanno: rifiuti, trasporto e decoro, in primo luogo. Da un punto di vista politico inizia una stagione elettorale molto intensa: tra qualche giorno presenteremo la nostra candidatura al Senato per le elezioni di febbraio; poi a gennaio la nostra lista per le regionali di maggio, con i primi candidati, con la chiara intenzione di lavorare per costruire una larga e forte coalizione civica; infine, si comincia a pensare alle elezioni amministrative di giugno 2021, per dare continuità al laboratorio autonomo Napoli. Per raggiungere tutti gli obiettivi c'è bisogno di lavorare senza sosta, con impegno massimo, infinita passione ed unità nella squadra. Mi impegnerò totalmente su tutti i fronti, in prima linea: dalla logistica all'organizzazione, dalla tattica alla strategia, dal pensiero all'azione. Per fare questo, nel prossimo anno e mezzo, seguirò tutto personalmente e direttamente, anche nei dettagli, ascolterò tutti prendendomi la responsabilità di ogni decisione. Così come per il progetto politico, mi occuperò della costruzione della coalizione e della formazione delle liste, sentirò tutti, valuteremo insieme. Senza ripetere alcuni errori del passato. È necessario costruire una squadra forte, unita, pur nelle essenziali sensibilità diverse. Si partecipa, si condivide e si decide. Nei luoghi della politica e della democrazia. I costruttori di centri di influenza di natura personale che utilizzano anche gli strumenti del veleno politico, senza peraltro alcuna legittimazione popolare, saranno consegnati all'oblio. Sono certo che Napoli risolverà le sue criticità e andrà sempre più forte. Coloro i quali credono nel progetto contribuiranno a scrivere altri pezzi di storia politica - di competenza, onestà e passione - fatta di rottura del sistema e capacità di governo. Una grande squadra, umile e audace, forte e dignitosa: contro i vari pericoli, le minacce, i sabotaggi, gli ostacoli, i seminatori di discordia, finanche le capere di palazzo e gli abusivi dello pseudo potere da cortile, sfidando, infine, i veri poteri che cercano di fermarci. Sarà un anno ancora duro, che affronterò, come sempre, senza mai perdere la tenerezza e la gioia di vivere la vita con un sorriso", è il post Facebook di Luigi de Magistris, con il quale traccia la via politica del 2020 e del 2021.