Salvini: "Per De Luca i miei occhiali sono color pannolino? Pensi alla sanità campana"

"Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l'anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre Regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di Italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per De Luca è un problema?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che durante la consueta conferenza stampa gli aveva lanciato una stoccata.

Cosa aveva detto De Luca

Il Governatore si era rivolto a Salvini (senza mai citarlo) chiamandolo "il nostro amico sovranista, coi suoi occhiali color pannolino di bimbo", prima di parlare delle amministrazioni del Nord. "A Milano ogni giorno ci sono da 500 a 700 contagi. Una delle differenze tra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che in Lombardia 20 giorni fa c'era una mobilità del 42%. La metà delle persone erano in giro. Qui abbiamo stretto i freni, anticipato alcune decisioni di due settimane rispetto alle chiusure nazionali, e questo ci ha salvati. Ora abbiamo la possibilità di aprire le attività economiche, e di farlo per sempre". Un appunto è anche per il Governo: "Una delle cose che ha suscitato rabbia tra gli imprenditori è la decisione del Governo di calcolare come incidente sul lavoro l'ammalarsi di un dipendente. È una decisione irragionevole e fuori dal mondo che gli imprenditori abbiano questa responsabilità penale. Come si fa a stabilire si siano ammalati sul lavoro?".