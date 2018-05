De Luca, ipotesi candidatura a sindaco di Napoli: "Un'idea affascinante"

Il presidente della Regione Campania aspira a fare il sindaco di Napoli? Le dichiarazioni rilasciate da Vincenzo De Luca al direttore di Canale 21, Gianni Ambrosino, sembrano portare proprio su questa strada.

"Fare il sindaco di Napoli è un'idea affascinante - ha spiegato l'ex sindaco di Salerno - uno degli incarichi istituzionali più belli e attraenti. Bisogna capire che quando si parla di Napoli, si parla di una delle capitali del mondo".

La domanda era proprio sull'eventualità, in futuro, che De Luca possa candidarsi a sindaco di Napoli. L'intervista andrà in onda stasera su Canale21, alle ore 19,50 ed in replica alle 23,30.