De Luca su Salvini: "E' al naturale, dai i giubbini della Michelin lo ritroviamo con i mutandoni"

"Salvini è al naturale, lo avevamo lasciato vestito con i giubbini della Michelin e lo ritroviamo con i mutandoni da bagnino. Ma soprattutto ci ha regalato una sua performance contro i meridionali, come ai bei tempi", afferma Vincenzo De Luca, parlando di autonomia differenziata.

"Forte dell'autorità morale dei 49 milioni di euro sottratti agli italiani, forte dell'immenso prestigio conquistato nei picnic fatti con i suoi compagni di merende sui prati di Mosca, lancia un anatema contro gli amministratori del Sud, in gran parte ladri e grassatori. È giusto il caso di ricordargli che dal Sistema dei Conti Pubblici territoriali (Rapporto 2018) risulta che nella spesa pubblica la Campania riceve 10.829 euro pro capite rispetto ai 14.985 del Centro Nord (-4.156) a testa. Non sarà oltraggioso ricordare anche che per quanto riguarda il riparto sanitario, la Campania riceve 100 euro in meno pro capite rispetto a Lombardia e Veneto, e 200 in meno rispetto all'Emilia. Quando avrà finito di prendere il sole potremo fare un bel dibattito pubblico sui temi dell'autonomia, della spesa storica e dei rapporti tra Nord e Sud. Non alimenteremo mai lo scontro tra italiani. Ribadisco il mio rispetto e la mia amicizia con tanti amministratori del Nord, anche leghisti", conclude il governatore campano.