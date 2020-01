De Luca sfida Salvini: "Lo invito ad un dibattito pubblico sulla vera lotta alla camorra"

"Caro on. Matteo Salvini, le chiacchiere stanno a zero!". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiama in causa il leader della Lega, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate a Radio Crc dall'ex numero uno del Viminale.

"La richiesta era semplice: istituire un posto di polizia all'ospedale San Giovanni Bosco. In un anno il Ministro dell'Interno non lo ha fatto.

Allora? Gli rinnovo l'invito a un dibattito pubblico sulla sanità e sulla vera lotta alla camorra, quando e dove vuole", scrive il Governatore su Facebook.