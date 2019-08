De Luca sulla crisi di Governo: "Aspettiamo Salvini il bagnino nel tour Gigione and Friends"

"Salvini? Non ha capito che c'e' anche il Presidente della Repubblica. Noi lo aspettiamo nel tour 'Gigione and friends' sulle battigie d'Italia. A Castel Volturno gli daremo il secchiello d'oro come miglior bagnino d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando la crisi di governo in corso e il prossimo tour estivo del Ministro degli Interni, atteso sul litorale domizio nel giorno di Ferragosto. "Immaginavamo che il Governo si sarebbe squagliato, è un circo equestre, tranne Conte che stimo e rispetto", ha aggiunto De Luca.