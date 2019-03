De Luca invita Salvini a Napoli per un dibattito: "Basta con il gioco delle tre carte"

"L’ipotesi di autonomia differenziata che stanno portando avanti Veneto e Lombardia provocherebbe effetti pesanti sui trasferimenti al Mezzogiorno, in primo luogo nella sanità, che sarebbe messa in ginocchio. Rischiamo di subire al Sud una truffa politica vergognosa. Aspettiamo il ministro Salvini, quando verrà la prossima volta a Napoli, per fare un dibattito sull'autonomia differenziata". Così Vincenzo De Luca su Facebook ha parlato della questione relativa all'autonomia differenziata.

"Non si può continuare a fare il gioco delle tre carte: se si vogliono i voti al Nord chiedendo l’autonomia differenziata, bisogna spiegare ai cittadini del Sud che questo avviene a loro discapito. L’autonomia differenziata toglie 6 miliardi alle regioni meridionali e li porta al Veneto. Il ministro Salvini e la Lega devono rispettare il Sud. Basta menzogne", ha aggiunto il Governatore della Campania oggi ad Avellino per un'inaugurazione all'ospedale San Giuseppe Moscati.