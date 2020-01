De Luca e le regionali: "Se rieletto ci sarà un nuovo concorsone"

La campagna elettorale per le regionali è ancora lontana, ma c'è già aria di competizione.

L'attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sarà certamente tra i protagonisti della sfida. Oggi a Lira Tv ha dimostrato di fare sul serio annunciando in caso di rielezione un nuovo maxi concorso per gli enti pubblici.

"In questi mesi abbiamo creato 25mila posti di lavoro, tra concorso alla Regione, centri per l'impiego, assunzioni in Sanità, Eav", sono state le parole del governatore. "Il doppio dell'Ilva di Taranto - insiste - Ho intenzione di continuare su questo percorso anche nella prossima legislatura: di fare un altro concorso per altri 10mila giovani anticipando i vuoti delle piante organiche che si determineranno negli anni".

Il primo "concorsone", del quale si aspettano ancora le prime prove dopo le lunghe correzioni delle preselettive, è stato per poco più di 2mila posti sui 10mila inizialmente previsti.