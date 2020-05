Mascherine appese al collo, De Luca: "Senza responsabilità dei cittadini prepariamoci ad una tragedia"

"Dev'essere chiaro che da oggi in poi, senza il senso di responsabilità e l'autocontrollo dei cittadini, non basterà nessuna ordinanza. Se questo senso di responsabilità non c'è, dobbiamo prepararci a una tragedia". E' il monito lanciato da Vincenzo De Luca questa mattina all'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva al Covid Hospital di Boscotrecase. "In Campania è obbligatorio l'uso della mascherina ed è obbligatorio che tutte le forze dell'ordine e le polizie municipali siano attente e sanzionino quelli che non rispettano le ordinanze, perché se tutti quanti girano la testa dall'altra parte, noi andremo verso una tragedia. E' bene dirlo chiaro e forte: se abbiamo i cittadini che rispettano le ordinanze, mantengono un livello elementare di protezione, le mascherine sempre indossate, la distanza e il lavaggio delle mani, credo che potremo aprire tutte le attività. Se questo senso di responsabilità non c'è, dobbiamo prepararci a una tragedia, tutto qua. Dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: l'imbecille normale è quello che non porta la mascherina, poi c'è l'imbecille doppio che è quello che porta la mascherina, ma la porta appesa al collo come un ciondolo".

Nuova terapia intensiva all'ospedale di Boscotrecase

E' stato attivato il nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva del P.O. “S.Anna e SS. Madonna della Neve” a Boscotrecase. Ospiterà complessivamente 12+1 nuovi posti letto di terapia intensiva. I lavori sono iniziati il 6 aprile sono stati ultimati il 12 maggio. "Un'altra prova di grande efficienza, abbiamo recuperato questi 12 posti in più di terapia intensiva con un mese di lavori e 2,6 milioni di investimenti, ed è un primo pezzo di un investimento più ampio che si farà qui a Boscotrecase con altri 5 milioni di investimento", ha spiegato il Governatore evidenziando poi che "siamo in gara per la progettazione per l'ospedale unico della Costiera sorrentina con 65 milioni di euro, 5 milioni per Gragnano, 10 milioni per l'ospedale di Torre del Greco, altri 10 per Castellammare, piu 25 milioni per Nola dove prevediamo anche una radioterapia".