De Luca contro il M5s: «Primato delle balle raccontate»

Ancora un attacco frontale del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca al Movimento cinque stelle. Nel suo appuntamento settimanale con l'intervista di Lira Tv, De Luca ha preso di mira i pentastellati. «Il primato delle balle raccontate in questa campagna elettorale non può non andare ai Cinque stelle. Il loro gruppo dirigente mi pare un gruppo di truffatori politici, gente che sta dicendo esattamente il contrario di quello che va sostenendo da 10 anni».

Un'invettiva contro i principali avversari politici del presidente della Regione che ha anche rincarato la dose. «Manca solo che ci dicano che potremmo anche non lavorare, e che ci portano cappuccino e brioscina a casa la mattina. Dopodiché abbiamo sentito di tutto». Ha poi puntato il dito contro il fatto che avrebbero copiato parte del programma da Wikipedia e che il loro leader, Luigi Di Maio si sottrarrebbe al confronto. De Luca ha poi attaccato anche Berlusconi dicendo che «non poteva mancare anche lui sul fronte delle balle».