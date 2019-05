De Luca sfida la Lega: "Si 'ammoscerà' come i 5 Stelle"

Vincenzo De Luca non appare preoccupato per l'exploit della Lega alle Europee e non teme il partito di Salvini per le Elezioni regionali del prossimo anno. "Sfidare un candidato della Lega in Campania? Anche lo si ammosceranno come i 5 stelle. Un anno, in politica, è un'era geologica".

Il governatore della Regione, poi, prende di mira i grillini quando una giornalista gli chiede se sarebbe preoccupato da un cambio Di Maio-Fico al vertice del Movimento: "Per piacere, siate seri" glissa De Luca ridendo.