Le Iene avvicinano De Luca: il governatore chiama i carabinieri

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiamato i carabinieri per far allontanare una troupe del programma Mediaset “Le Iene” che provava ad intervistarlo.

Gli intervistatori l'hanno seguito fin dentro il Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia, per poi essere allontanati dai militari su richiesta dello stesso De Luca.

Uno dei componenti della troupe aveva cercato di avvicinarsi al presidente, protetto dalla scorta, all’esterno del Santuario, per poi entrare nella chiesa.

“Voglio essere lasciato in pace – ha detto De Luca – Siamo in chiesa”, e poi ha sollecitato l’intervento dei carabinieri.