Inchiesta rifiuti, De Luca: "E' in atto un'operazione camorristica e squadristica"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, torna sull'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti della procura di Napoli, avviata dal lavoro di Fanpage.it, in cui risulta indagato il figlio Roberto, dimessosi dall'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno.

In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook il Governatore risponde alle accuse: "Si è scatenata in queste ore una campagna di aggressione mediatica pseudo-giornalistica contro di noi, alla vigilia di una campagna elettorale delicata. E' in atto una operazione camorristica e squadristica nei nostri confronti che parte dal tema della gestione dei rifiuti. Questa operazione è la migliore conferma che dalla Regione Campania stiamo buttando fuori la camorra e tuti gli interessi oscuri che si sono nascosti dietro la gestione del ciclo dei rifiuti. Chiederemo nei prossimi giorni che siano accesi tutti i riflettori. Chi sono queste persone che sono venute a fare questa provocazione? Chi ha fatto questa montatura? Sappiamo che di questi tempi le operazioni per inquinare le elezioni sono tante, dalle fake news che si mettono in circolazione a manovre sofisticate come queste. Chi sono questi? Chi li manda? Pretendiamo chiarezza su tutto".

