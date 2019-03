Compostaggio, De Luca: "Costruiremo 15 impianti in tutta la regione"

Quindici impianti "ecosostenibili": è quanto Vincenzo De Luca ha annunciato dovrà realizzare la Regione Campania in fatto di compostaggio.

Secondo il governatore – in visita all'impianto di compostaggio di Salerno – "C'è ancora qualche settore dell'opinione pubblica che reagisce in maniera irrazionale per ragioni esclusivamente ideologiche, ma chi ha dubbi può venire qui e vedere che si tratta di un impianto che può stare persino in area urbana".

A proposito degli impianti da costruire, il presidente della Campania ha spiegato che si inizierà "da Pomigliano d'Arco, e proseguiremo su tutto il territorio regionale. Ne realizzeremo quindici. Abbiamo eliminato la previsione di tre termovalorizzatori che era contenuta nel precedente piano rifiuti della Regione Campania".