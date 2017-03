Fuorionda di De Luca contro de Magistris: "La città è peggiorata" |VIDEO

Polemiche per il fuorionda di Vincenzo De Luca e Leonardo Impegno (Pd) ripreso da OmniNapoli. Il commento di de Magistris: "Non posso credere a quello che ho visto e sentito. Attendo e spero che in serata arrivi una dichiarazione del Questore di Napoli. Non tanto in merito al giudizio sulla città che potrebbe essere personale, ma quando fa un passaggio dicendo che avrei governato come un pazzo".

Nel video De Luca rifesce al deputato che il neoquestore di Napoli De Iesu gli avrebbe detto che "la città non è cambiata, anzi è peggiorata e questo (riferendosi al sindaco) ha governato come un pazzo". Il Governatore avrebbe anche confidato a Impegno: "Scegliamo quattro, cinque cose come punti di attacco, dobbiamo insistere in maniera ossessiva. E sul trasporto dei disabili non diciamo nulla? ma voi siete una banda di imbecilli".

(VIDEO CONCESSO DA OMNINAPOLI)

La risposta ufficiale del Questore: "In merito al colloquio tra il Presidente della Regione On. De Luca e l’On. Impegno in un fuorionda desidero evidenziare che il contesto che ha caratterizzato l’incontro con il Governatore nel mio ufficio riguardava il sostegno espresso nei confronti delle forze di Polizia per i fatti dell’11 marzo a Fuorigrotta. A tal riguardo ho espresso il mio rammarico per la mancata solidarietà offerta dall’amministrazione comunale in favore dei 27 agenti delle forze dell’ordine coinvolti negli incidenti. Nel corso dell’incontro non ho evidenziato considerazioni negative sulla gestione amministrativa e politica del Comune consapevole delle difficoltà di amministrare una città complessa, anche dal punto di vista degli aspetti di criminalità ancora persistenti e per la circostanza che per dieci anni sono stato assente dal territorio", puntualizza de Iesu.