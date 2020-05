De Luca show a Che tempo che fa: “Fratacchione” a Fazio e il web si scatena (VIDEO)

Ancora una volta un discorso pubblico di De Luca è stato “impreziosito” da un'uscita diventata immediatamente virale. Durante l'intervista di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, il governatore ha chiamato il conduttore “fratacchione” scatenando anche le sue risate. Immediata la risposta dei social dove il video è rimbalzato immediatamente dando vita anche a una serie di meme tra cui quello di Fazio vestito da prete. L'uscita, in terra partenopea, si presta anche a un'altra interpretazione: secondo alcuni De Luca avrebbe “addirittura” aver citato il cantante neomelodico Mimmo Dany che incise una canzone con questo titolo riferendosi però all'accezione fratello del termine. Non solo “fratacchione” è stato notato. Nell'intervista De Luca ha anche etichettato come “stupidaggine” la presunta differenza tra Nord e Sud lanciando anche in questo caso una delle sue perle. “Dipende poi da che cosa misuriamo” ha esclamato sormione ridendo sotto ai baffi.

