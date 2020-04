Porta a Porta, lo scontro tra De Luca e Fontana questa sera su Raiuno

Saranno ospiti questa sera da Bruno Vespa su Raiuno a Porta a Porta Vincenzo De Luca e Attilio Fontana. Tema della puntata del programma di Bruno Vespa, in onda dalle 23.50, le misure messe in atto dalle Regioni Lombardia e Campania per arginare l'epidemia da Covid-19.

Potrebbero non mancare momenti di tensione dopo le parole di De Luca di voler chiudere i confini campani nel caso di riaperture troppo frettolose delle regioni del nord, al fine di arginare possibili contagi di ritorno.

I due politici saranno in collegamento dalle rispettive regioni.