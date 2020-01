De Luca: “Stiamo assistendo alla disgregazione del M5s”

"Stiamo assistendo alla disgregazione del M5s a conferma di quanto sia grande la differenza tra le parole e la realtà". Ancora un attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del rituale appuntamento del venerdì con la trasmissione su "Lira Tv". "Saltare in piazza e parlare è semplice governare è difficile, risolvere i problemi è difficile.

Io voglio continuare a dialogare in modo particolare con i tanti elettori del Movimento Cinque Stelle - ha aggiunto De Luca - per chiedere se questo Movimento come è oggi è quello che loro si immaginavano, che potesse dare una svolta di modernizzazione, di serenità, di innovazione al nostro Paese. E tutti stiamo verificando che non è così. È possibile innovare il Paese - ha concluso De Luca - non con le parole, la propaganda ma con il lavoro serio".