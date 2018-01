De Luca: "Di Maio non sa accendere il computer"

“A dieci giorni dal voto nessuno sa in quanti hanno espresso le preferenze per le parlamentarie dei 5 Stelle. Ho la sensazione che “Luigino” Di Maio non sappia accendere il computer. E' questa la trasparenza del movimento? Non puoi nascondere i dati, si tratta di una vera truffa politica nei confronti dei cittadini italiani”. A dirlo è Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 – 7 Gold.

“In tutti i partiti si è litigato per la composizione delle liste, mentre loro che si sono presentati come il partito della trasparenza nascondono i dati. Non è possibile che non ci siano indicazioni dopo dieci giorni, ci vuole coerenza tra le cose che si dicono e quelle che si fanno”, ha concluso il Governatore.