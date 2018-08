Terremoto Ischia, De Luca: "Governo vergognoso"

Dure critiche sono state indirizzate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al governo Conte. Al centro, la vicenda terremoto a Ischia.

Sull'isola, spiega De Luca, "negli scorsi giorni sono andati esponenti del governo per dire che avrebbero preso in mano il problema del post-terremoto".

"Ma come è possibile? - prosegue il governatore nel suo intervento a Lira Tv - Neanche un mese fa si è votato al Parlamento un decreto che riguardava l'area terremotata di Umbria, Marche e altre parti del centro Italia, sono state fatte proposte per equiparare Ischia a quelle aree, anche per dilazionare i tempi di pagamento tributi. Ma il governo ha detto di no".

Si tratta per De Luca di "una cosa vergognosa, che ha offeso Ischia. Bene, dopo aver votato contro, arrivano a Ischia e vanno a dire tutto il contrario. C'è da rimanere senza parole per il livello di cialtroneria".