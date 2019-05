De Luca: "Salvini mi ricorda l'uomo di Neanderthal"

"Salvini mi è simpatico, mi piace sfotterlo. Gli ho detto che si presenta come un primitivo, l'erede dei Neanderthal, prima dell'homo sapiens". Così Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, durante la consueta intervista su Lira Tv. "In campagna elettorale si è fatto la croce ma qui in regione ogni giorno ci facciamo la croce per i problemi che ci sono. Lui però ha avuto una maledetta capacità poltica, quella che la sisnitra non ha avuto in questi anni".