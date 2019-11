De Luca risponde a Salvini: "Della Campania non sa nulla, parla a capocchia"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto al segretario della Lega Matteo Salvini che, invitato a Sorrento, aveva detto che ci sono "tre 'D' da abolire: De Luca, Di Maio e de Magistris". Salvini aveva poi manifestato le sue ambizioni di vittoria della Lega alle regionali (in una coalizione con il centrodestra, candidato Caldoro) e anche alle comunali del 2021 (candidato ancora ignoto). Questa la risposta di De Luca.

"Ha detto Matteo Salvini che vuole dare la Campania a Forza Italia per tenersi lui Napoli: come se stesse distribuendo sfogliatelle. Ovviamente Salvini vuole dare a Forza Italia la Campania perché già sa che alla Regione perderà. Ma quello che lui non sa è che perderà anche al Comune di Napoli. Ogni volta che Salvini viene in Campania, la quantità di fesserie che racconta è sconvolgente. Viene e parla a capocchia. Salvini non sa veramente niente della Campania. Colgo l'occasione per invitarlo nuovamente a un dibattito pubblico. Anche Salvini è un altro che va scappando come il professor Luigi Di Maio che ho invitato tre anni e mezzo fa a un dibattito pubblico, invano".