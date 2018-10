De Luca ironizza sul reddito di cittadinanza: "Il governo offre un cappuccino"

"Siamo passati da 1700 euro al mese alle famiglie con disoccupati, ad un cappuccino, o se tutto va bene una tazza di latte scremato offerta dal governo". Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ironizza così, su Lira Tv, a proposito del reddito di cittadinanza.

Per De Luca il problema non è l'innalzamento del deficit al 2,4%. Il punto è che questo debba servire "a fare investimenti e creare lavoro". "Il Movimento 5 Stelle – afferma il governatore – dice prima che il reddito si dà tramite la tessera sanitaria e poi tramite un microchip, prima dice 'solo agli italiani' e poi apre agli stranieri naturalizzati. Sostengono che si possono fare solo spese nei negozi italiani e acquisti 'non immorali'. Ma chi decide se il caffè o la birra sono acquisti amorali?".

Per De Luca c'è anche un problema centri per l'impiego: "Banno riqualificati prima di funzionare perché non sono organizzati. Ma ci vuole molto tempo per farlo. La mia preoccupazione è che a rimetterci non siano gli italiani e i loro risparmi".