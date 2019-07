De Luca contro il Governo: "Spettacolo indegno, devono ritrovare dignità"

"All'estero guardano all'Italia come un cabaret". Così il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca - durante la consueta intervista a Lira Tv - ha definito l'esecutivo di Governo. "Ci sono Ministri e vicepremier che aprono polemiche ogni giorno. Ora basta, per la dignità che non avete, per la dignità degli italiani. E' uno spettacolo indegno. Questa questione riguarda tutti, bisogna ritrovare la dignità di Governo".