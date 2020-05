De Luca: "Ho visto correre vecchi cinghialoni come me"

Vincenzo De Luca e i runner, una battaglia a distanza che va avanti da settimane. Durante il discorso del primo maggio, il presidente della Regione Campania si è nuovamente scagliato contro i podisti: "Non immaginatevi che a correre siano le belle donne delle pubblicità, con tute aderenti. Quelle riconcilierebbero con la natura. Ho visto correre vecchi cinghialotti come me, che andrebbero arrestati per oltraggio al pudore. Per adesso si potrà camminare, magari a passo svelto, ma con l'obbligo di mascherina. Per correre bisognerà aspettare qualche altra settimana".