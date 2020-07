De Luca: "La Campania deve diventare l'area di un nuovo miracolo economico"

"La prossima stagione di governo della Regione Campania, per quello che mi riguarda, dovrà essere centrata su un obiettivo: fare in modo che la Campania diventi l'area di un nuovo miracolo economico. Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso: io guardo all'area della Baviera, all'Île-de-France, alla Catalogna di qualche anno fa, puntiamo a creare un boom economico nei prossimi anni nella Regione Campania". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento al webinar di Acca Software.

"Il messaggio che voglio dare, senza fare voli pindarici ma sulla base di una valutazione razionale e realistica, è un messaggio di fiducia e di speranza. Noi puntiamo a creare lavoro per un'intera generazione e riteniamo di potercela fare. In questi anni abbiamo dovuto affrontare le emergenze che c'erano in Regione, risanato il bilancio, impiegato tutti i fondi europei fino all'ultimo euro, avviato programmi di investimento per miliardi di euro nel campo dei trasporti, delle opere stradali, delle opere portuali e di quelle di arredo urbano. Abbiamo superato il commissariamento della sanità dopo 10 anni. Uno dei problemi che avremo nei prossimi mesi sarà quello dell'efficienza della pubblica amministrazione. La Regione Campania ha varato un piano di lavoro per 10mila giovani. Se l'operazione riesce, e riuscirà, realizzeremo un pezzo di rilancio dell'Italia intera, non solo della Campania", ha aggiunto il Governatore.