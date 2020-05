Mobilità tra regioni, De Luca: "Liberi tutti dal 3 giugno? E in caso di livelli ancora elevati di contagio?"

"La Regione Campania ha dato una prova straordinaria di efficienza amministrativa e concretezza. Abbiamo fatto negli ultimi due anni un lavoro straordinario sulla sanità e all'inizio del contagio abbiamo preso decisioni in anticipo anche rispetto al Governo nazionale. Non potevamo perdere il controllo perchè qui c'è un'altissima densità abitativa, soprattutto in alcune aree". Così Vincenzo De Luca ha parlato dell'emergenza Coronavirus in Campania nel corso di un intervento al programma di Lucia Annunziata "Mezz'ora in +", in onda su Rai Tre.

"Abbiamo raggiunto risultati importanti, in una regione che ha meno risorse di tutte le altre per quanto riguarda i fondi per la sanità. La Campania viene rapinata ogni anno di 300 milioni di euro dallo Stato centrale. In queste condizioni, dunque, è stato raggiunto un risultato straordinario. Il Cotugno di Napoli si è dimostrato l'ospedale più efficiente al mondo per la cura del Coronavirus", ha proseguito il Governatore.

De Luca ha parlato anche della mobilità tra regioni che potrebbe entrare in vigore fra due settimane: "Dal 3 giugno liberi tutti? Io non lo so cosa accadrà. Se il contagio viene contenuto va bene, ma se avremo ancora livelli elevati di contagio, che significa 'liberi tutti'? La Campania non ha firmato nessun accordo con il Governo. Su alcune norme fondamentali deve pronunciarsi il Ministero della Salute, non si possono scaricare le decisioni sulle regioni. Noi da lunedì mattina non apriamo con pub, ristoranti e altro per serietà, perchè prima vogliamo prepararci al meglio insieme a queste categorie con norme di prevenzione".