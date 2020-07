De Luca in versione pensionato: “Non mi piace la politica politicante, preferisco i cantieri”

"Pensiamo alle opere pubbliche e al lavoro. Le alleanze, le regionali, le cose… vedetevela voi. Io non ho grande competenza, mi appassionano più i cantieri". Potrebbe sembrare che a parlare sia un anziano qualunque invece a farlo è Vincenzo De Luca, da oltre 30 anni in politica e in corsa per la terza volta di fila alla carica di presidente della Regione Campania.

Così il governatore uscente ha svicolato rispetto alle domande poste dai giornalisti a margine di un sopralluogo in un cantiere Anas a San Marco dei Cavoti (Benevento), dove gli è stato chiesto un commento sull'alleanza con il sindaco sannita Clemente Mastella. De Luca ha spiegato di non essere un appassionato "della politica politicante" ma dal sodalizio con l'ex ministro della Giustizia conta di ottenere il controllo dei seggi beneventani.