Comune di Napoli, istituito tavolo tecnico per studio dati epidemiologici in città

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco de Magistris e dell’Assessore Francesca Menna, ha approvato una importante delibera che disegna l’indirizzo che l’Amministrazione sta utilizzando in questo periodo emergenziale dovuto al COVID 19.

Con questa delibera è stata prevista l’istituzione di un tavolo specifico per lo studio dei dati epidemiologici della città di Napoli, la cui mappatura per territori di municipalità e di quartiere potrà orientare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria.

“Questa iniziativa - afferma l’assessora alla salute Francesca Menna - non vuole assolutamente sostituirsi nelle sue funzioni a quella istituzionale della Regione Campania, ma ha l’esclusiva finalità di analisi conoscitiva. All'esito delle attività di ricognizione ed aggregazione dei dati epidemiologici rilevati e secondo le valutazioni di appropriatezza dell'ASL Napoli 1 Centro, pensiamo di istituire sul territorio cittadino, uno screening anticorpale - il dosaggio cioè degli anticorpi per verificare se ci sono - per la gradualità della ripresa e per l’implementazione della Medicina del territorio a Napoli.” “Utilizzare i Saperi scientifici, per costruire azioni amministrative e riferire alla Città quanto si sta facendo è il modello di azione che la Giunta de Magistris ha scelto per affrontare questa epidemia. Un patto che mette in campo responsabilità e lealtà tra il cittadino e la sua Amministrazione. Questo è il motivo per il quale ogni giorno stiamo pubblicando i numeri dell’epidemia in città. La consapevolezza, il lavoro fatto tutti insieme, Istituzioni, mondo Scientifico e cittadini ognuno per la propria parte, può contribuire a farci vincere questa battaglia".

Ecco la composizione del tavolo che affiancheranno il Sindaco de Magistris e l'Assessore Menna:

- Ivan Gentile Malattie Infettive della Scuola Di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II

- Giuseppe Signoriello Unità di Statistica Medica del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (che ha messo a disposizione tutta la sua équipe a cui va il ringraziamento del Comune)

- Mario Sansone Dipartimento di bioingegneria elettronica ed informatica Università di Napoli Federico II.