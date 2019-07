Crisi rifiuti alle porte, Costa contro De Luca: “Sapeva dello stop di Acerra da un anno”

“Se trovo disponibilità di impianti fuori Regione o all'estero sono a disposizione”. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a proposito dell'eventualità di una crisi rifiuti che potrebbe verificarsi, a causa della manutenzione dell'inceneritore di Acerra programmata pre il prossimo autunno, in Campania.

“È chiaro, però, che la competenza resta della Regione Campania – ha precisato l'esponente del governo Conte oggi a Caserta per inaugurare un campo di calcio realizzato con gli scarti degli pneumatici – Lo stop dell'inceneritore era cosa nota già un anno fa. Non si può arrivare a fine luglio e cercare, come un rabdomante nel deserto, un luogo dove deporre 70mila tonnellate di rifiuti”.

Una critica a Vincenzo De Luca, quindi, ma anche la volontà di restare “al fianco della Regione e, come fatto per Roma, dare una mano per quello che è possibile. È chiaro che la competenza resta di altri, quindi, se qualcuno non ha fatto quello che doveva per dodici mesi, ne risponderà”.